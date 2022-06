Nouvelle collection pour Milan : Maxi-jeux !

Une collection qui arrive à point nommé pour les vacances !

Avec sa collection Maxi-Jeux, Milan nous propose des activités visuelles et ludiques pour les enfants dès 4 ans. Des « Cherche et trouve », des labyrinthes, des paires ou encore le jeu des 7 erreurs sont en effet au programme de ces livres au petit format, idéal pour glisser dans une valise ou la voiture. Ces jeux sont bien connus des enfants, et leurs permettent de s’amuser tout en développant leur concentration, leur sens de l’observation ou encore leur mémoire.

Plusieurs illustrateurs participent à ces ouvrages : Hélène Convert, Julie Mercier, Deborah Pinto et Emmanuel Ristord. On vous les présente rapidement.

Hélène Convert a participé à de nombreux titres chez Milan, notamment dans la collection Mes années pourquoi. Elle a également illustré Le Vétérinaire, dans la collection Mes p’tits docs, ainsi que Vive le CP !

Mon livre animé de Paris, Mes pirates à toucher, Mes chevaliers à toucher et Mes animaux de la forêt à toucher. Emmanuel Ristord a lui-aussi participé à plusieurs titres de la collection Mes années pourquoi. Il a également illustréet

Alouette, gentille alouette ainsi que le livre de bain Cache-Cache à la mer. Elle illustre également tous les titres de la collection de cuisine Les Recettes du casse-noisette. Julie Mercier vit et travaille à Montréal, au Québec. Après une première collaboration avec Milan Jeunesse pour un collectif de comptines, elle participe à de nombreux titres de la collection Mes années pourquoi, puis publie la comptine à toucherainsi que le livre de bain. Elle illustre également tous les titres de la collection de cuisine Les Recettes du casse-noisette.

Mon livre animé de Noël, Mon cirque à toucher et toute la collection d’Anatole que vous connaissez certainement ! Deborah Pinto est née en 1980. Elle vit à Paris, où elle travaille pour la presse et l’édition jeunesse. Aux éditions Milan, elle a publié de nombreux titres pour la petite enfance, dontet toute la collection d’Anatole que vous connaissez certainement !

Quatre titres sont ainsi prévus pour l’instant dans cette nouvelle collection : Maxi-Jeux France, Maxi-Jeux Savane, Maxi-Jeux Vacances et enfin Maxi-Jeux Voyage.

Présentation de l’éditeur :



Dans la continuité de « Mes années pourquoi/activités », cette nouvelle gamme de livres propose à l’enfant des jeux visuels récréatifs. Partons à la découverte de la France et de ses spécialités régionales avec plus de 80 jeux à faire tout seul !





« Cherche et trouve », jeu des 7 erreurs, trouver l’intrus, paires, labyrinthe… Autant de jeux visuels connus des enfants à travers lesquels ils mettent en pratique leur logique, leur sens de la déduction et de l’observation, sans cesser de s’amuser.





Dans ce livre au petit format qui se glisse dans toutes les poches, les jeux peuvent être réalisés sans crayon ni aucun autre matériel. Ce livre accompagnera les enfants en voiture, dans le train ou sur la plage… pour des vacances ludiques et pédagogiques bien remplies !

Dès 4 ans.

Une bonne idée pour s’occuper dans la voiture sur la route des vacances !